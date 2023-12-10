"كفاءة الطاقة": مبادرات ترشيد الطاقة في القطاع الصناعي تشمل المنشآت القائمة والمستقبلية

شدد المركز السعودي لكفاءة الطاقة على أهمية تفعيل برامج ومبادرات ترشيد استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن ذلك القطاع دون سواه، يستهلك نسبة كبيرة من الطاقة المنتجة في المملكة، مما يستدعي تعزيز البرامج والمبادرات التي تُسهم في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة فيه.
وقدّر المركز نسبة استهلاك القطاع الصناعي بـ48 % من الطاقة الأولية في المملكة، مبينًا أن صناعة البتروكيماويات والأسمنت والحديد والألمنيوم تستهلك ما يقارب 70 % من كمية الطاقة المستهلكة في القطاع ذاته، مما يستدعي تركيز الجهود وابتكار المبادرات في تلك الصناعات بما يضمن تحسين نسب الاستهلاك للطاقة فيها.
وكشف المركز عن أن البرامج التوعوية بترشيد استهلاك الطاقة، والمبادرات أيضًا، تغطي نطاق العمل الحالي في جميع المصانع القائمة والجديدة، التي تندرج ضمن صناعات البتروكيماويات، والأسمنت، والحديد والألمنيوم، التي تقع تحت مرحلة التشغيل أو دراسة الجدوى أو التصميم أو التنفيذ.
وأوضح أنه تم اعتماد لائحة مستهدفات ومتطلبات كفاءة الطاقة للقطاع الصناعي من قِبل المركز بالتعاون مع الجهات الحكومية، والعمل على متابعة التزام الشركات الصناعية بمعايير ومتطلبات كفاءة الطاقة المقرة من قِبل المركز .
وعمل المركز على تحديد أهداف مستويات كثافة الطاقة للمصانع القائمة والجديدة في عموم المملكة، حيث يتم العمل على متابعة المصانع، ومساعدتها على تحقيق الأهداف بشكل دوري، عبر مراحل محددة مسبقًا.