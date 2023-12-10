"كفاءة الطاقة": مبادرات ترشيد الطاقة في القطاع الصناعي تشمل المنشآت القائمة والمستقبلية

وكشف المركز عن أن البرامج التوعوية بترشيد استهلاك الطاقة، والمبادرات أيضًا، تغطي نطاق العمل الحالي في جميع المصانع القائمة والجديدة، التي تندرج ضمن صناعات البتروكيماويات، والأسمنت، والحديد والألمنيوم، التي تقع تحت مرحلة التشغيل أو دراسة الجدوى أو التصميم أو التنفيذ.