السفارة السعودية في دمشق تحتفل باليوم الوطني بحضور مسؤولين ودبلوماسيين

أقامت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية العربية السورية حفل استقبال في دمشق، مساء الثلاثاء، بمناسبة اليوم الوطني الـ 94، بحضور نخبة من الوزراء والمسؤولين في الحكومة السورية، أعضاء مجلس الشعب، السفراء المعتمدين، إلى جانب عدد من الوجهاء والمثقفين والأكاديميين.