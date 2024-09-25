السفارة السعودية في دمشق تحتفل باليوم الوطني بحضور مسؤولين ودبلوماسيين

أقامت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية العربية السورية حفل استقبال في دمشق، مساء الثلاثاء، بمناسبة اليوم الوطني الـ 94، بحضور نخبة من الوزراء والمسؤولين في الحكومة السورية، أعضاء مجلس الشعب، السفراء المعتمدين، إلى جانب عدد من الوجهاء والمثقفين والأكاديميين.
وبهذه المناسبة، هنأ القائم بالأعمال بالإنابة عبدالله بن صالح الحريص، القيادة السعودية والشعب بهذه المناسبة الوطنية، مشيدًا في كلمته بالتضحيات التي قدّمها الملك المؤسس عبدالعزيز ورجاله الأوفياء لتوحيد المملكة، وتحدث عن النهضة التنموية الشاملة التي شهدتها البلاد تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين.
من جهته، أعرب وزير النفط والثروة المعدنية السوري فراس حسن قدور، ضيف الشرف، عن تهانيه للمملكة قيادة وشعبًا، مؤكدًا على عمق العلاقات والتضامن بين البلدين، منوهًا بالدور المحوري الذي تلعبه السعودية في تحقيق الاستقرار الإقليمي بفضل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.