قطاع الضيافة السعودي.. استثمارات كبرى تعزز مساهمته في الاقتصاد والتوطين وطموحات بتحويل المملكة إلى وجهة عالمية

وعلى صعيد النمو المتوقع، فإن قيمة سوق الضيافة في المملكة بلغت 12.56 مليار دولار عام 2024، ومن المرجح أن ترتفع إلى 16.91 مليار دولار في عام 2029، بدعم من استراتيجية السياحة الوطنية والمشروعات العملاقة التي يجري تطويرها. ويظل قطاع الإقامة والفنادق أحد أبرز مكونات هذا النمو، حيث تستهدف المملكة إضافة 320 ألف غرفة فندقية جديدة بحلول عام 2030 باستثمارات تفوق 37.8 مليار دولار، مع تركيز ملحوظ على الفنادق الفاخرة والراقية التي تمثل اليوم 66% من إجمالي المعروض الفندقي ومن المتوقع أن ترتفع إلى 72% بما يعادل نحو 251 ألف غرفة بحلول 2030.