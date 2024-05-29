الخرج.. أهالٍ مستاؤون من "ترامبولين" الحدائق العامة: خطر ولا وسائل سلامة!

جدير بالذكر أن مصادر أكدت لـ"سبق" أن تلك اللعبة لا تزال قيد التأسيس والإنشاء، وأنه سيتم توفير وسائل السلامة والأمان قريبًا؛ لكن الغريب أنه لا توجد أي علامات تحذيرية أو حواجز تمنع وصول الأطفال لها، أو حتى توضح أن هذه اللعبة لا تزال قيد الإنشاء.