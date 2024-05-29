الخرج.. أهالٍ مستاؤون من "ترامبولين" الحدائق العامة: خطر ولا وسائل سلامة!

عبّر عدد من أهالي محافظة الخرج، عن استيائهم من قيام بلدية الخرج بإنشاء لعبة القفز "الترامبولين" المشهورة بـ"لعبة النطيطة" في عدد من الحدائق العامة، والتي تخلو من وسائل السلامة والأمان؛ بحسب وصفهم.
وبالرغم من التحذيرات التي أطلقتها وزارة الصحة -ممثلة في تجمع الرياض الصحي الأول- حول مخاطر هذه اللعبة إجمالًا؛ إلا أنها نُفّذت بأطراف من الحديد؛ الأمر الذي قد يعرض الأطفال لإصابات قد تكون خطيرة.
وخلال جولة قصيرة قامت بها "سبق" صباح اليوم الأربعاء، رصدت وجود هذه اللعبة في عدد من الحدائق بمختلف أرجاء المحافظة، والتي كان من ضمنها حديقة الملك عبدالعزيز التي تُعد أكبر الحدائق العامة في محافظة الخرج، وعدد من حدائق الأحياء مثل: حديقتي حي الهدا الأولى والثانية.
وأكد بعض الأهالي أنهم منعوا أطفالهم من استخدامها وهي بهذا الوضع.
وطالبوا بإغلاق اللعبة فورًا حتى يتم تجهيزها بكامل وسائل السلامة والأمان التي تضمن -بإذن الله- حماية الأطفال من الإصابات الخطيرة التي قد لا يُحمد عقباها.
جدير بالذكر أن مصادر أكدت لـ"سبق" أن تلك اللعبة لا تزال قيد التأسيس والإنشاء، وأنه سيتم توفير وسائل السلامة والأمان قريبًا؛ لكن الغريب أنه لا توجد أي علامات تحذيرية أو حواجز تمنع وصول الأطفال لها، أو حتى توضح أن هذه اللعبة لا تزال قيد الإنشاء.