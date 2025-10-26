"نأتي إليك" و"موجودين".. وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 86 موقعًا بـ9 مناطق

فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال في مركز فياضة بمحافظة الرس لمدة ثلاثة أيام، وفي متوسطة صقلية بمحافظة المذنب، وابتدائية محمد بن القاسم ببريدة، ومتوسطة قبة ببريدة لمدة يوم لكل منهم، وللنساء في مجمع البسيتين التعليمي بمحافظة عيون الجواء لمدة ثلاثة أيام، ويوم الأربعاء للرجال في ابتدائية أحمد بن حنبل ببريدة، ومتوسطة حنظلة بن أبي عامر ببريدة، وللنساء في ابتدائية اليرموك بالمذنب، والابتدائية العاشرة بالبدائع، ومتوسطة النبهانية، ويوم الخميس للرجال في ابتدائية الإمام الذهبي ببريدة، ومتوسطة عمران بن الحصين ببريدة، وللنساء في الابتدائية السابعة بمحافظة البكيرية لمدة يوم لكل موقع.