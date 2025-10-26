"نأتي إليك" و"موجودين".. وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 86 موقعًا بـ9 مناطق

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 86 موقعًا حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.
وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة عسير بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز الحيمة لمدة ثلاثة أيام، وللرجال في مدرسة الشيخ محمد بن عبدالوهاب بتثليث، وابتدائية ومتوسطة زيد بن الخطاب بمحافظة محايل عسير، ومدرسة متوسطة النعمان بمحافظة خميس مشيط لمدة يومين لكل منهم، وفي مجمع الثقافة التعليمي بمحافظة رجال ألمع، ومتوسطة عبدالله بن مكتوم بمحافظة أحد رفيدة، وللنساء في مركز سمو لرعاية ذوي الإعاقة بمحافظة أحد رفيدة، وابتدائية سدوان ببلسمر بمحافظة النماص، ويوم الاثنين للرجال في ابتدائية العباس بن عبدالمطلب بمحافظة رجال ألمع، وللنساء في ابتدائية بني قاعد ببلسمر بمحافظة النماص لمدة يوم لكل منهم.
فيما تقدم خدماتها يوم الثلاثاء للرجال في مستشفى تثليث العام، ومتوسطة عمرو بن العاص بمحافظة خميس مشيط لمدة يومين لكل منهما، وللنساء في ثانوية الرونة بمحافظة أحد رفيدة لمدة يوم، ويوم الأربعاء في مدرسة متوسطة وثانوية مركز الجعبة لمدة يومين، وفي الثانوية الثالثة بأبها، وللرجال في مجمع الهدى التعليمي بمحافظة رجال ألمع، وثانوية الفتح بأبها، ويوم الخميس للنساء في مكتب الأوقاف بمحافظة المجاردة لمدة يوم لكل منهم.
كما تقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة القصيم خدماتها اليوم للرجال في ابتدائية ابن الأثير ببريدة، ومتوسطة صقر قريش ببريدة لمدة يوم لكل منهما، وللنساء في ابتدائية ومتوسطة وثانوية السيح بالبكيرية لمدة ثلاثة أيام، ومدرسة ابتدائية أوثال بمحافظة عيون الجواء لمدة يوم، ويوم الاثنين للرجال في متوسطة نهاوند بمحافظة رياض الخبراء لمدة يومين، وفي ابتدائية ابن خزيمة ببريدة، ومتوسطة عمر بن الخطاب ببريدة، وللنساء في ابتدائية تحفيظ القران الكريم بمحافظة عيون الجواء، والابتدائية الرابعة بالمذنب لمدة يوم لكل موقع.
فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال في مركز فياضة بمحافظة الرس لمدة ثلاثة أيام، وفي متوسطة صقلية بمحافظة المذنب، وابتدائية محمد بن القاسم ببريدة، ومتوسطة قبة ببريدة لمدة يوم لكل منهم، وللنساء في مجمع البسيتين التعليمي بمحافظة عيون الجواء لمدة ثلاثة أيام، ويوم الأربعاء للرجال في ابتدائية أحمد بن حنبل ببريدة، ومتوسطة حنظلة بن أبي عامر ببريدة، وللنساء في ابتدائية اليرموك بالمذنب، والابتدائية العاشرة بالبدائع، ومتوسطة النبهانية، ويوم الخميس للرجال في ابتدائية الإمام الذهبي ببريدة، ومتوسطة عمران بن الحصين ببريدة، وللنساء في الابتدائية السابعة بمحافظة البكيرية لمدة يوم لكل موقع.
وفي منطقة الرياض تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مركز شبيرمة بمحافظة الدوادمي لمدة يومين، وفي مدرسة أحمد بن حنبل بمحافظة شقراء لمدة يوم، وللنساء في مركز جهام بمحافظة الدوادمي لمدة ثلاثة أيام، ويوم الاثنين للرجال في مجمع لجع بمحافظة المزاحمية لمدة ثلاثة أيام، وفي مركز الصفرات بمحافظة ثادق، ومتوسطة وثانوية الصفرات بمحافظة ثادق، ومدرسة عثمان بن عفان الابتدائية بمحافظة شقراء، وللنساء في مدرسة الابتدائية الأولى بمحافظة المزاحمية.
فيما تُقدِّم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال والنساء في مركز رفائع حلبان بمحافظة القويعية لمدة ثلاثة أيام، وللرجال في مجمع مدارس الفرسان بمحافظة عفيف، ومدرسة بدر المتوسطة بمحافظة شقراء، وللنساء في مدرسة ابتدائية الغطغط بمحافظة المزاحمية، ويوم الأربعاء للرجال في مدرسة اليرموك المتوسطة بمحافظة شقراء لمدة يوم لكل موقع، وللنساء في مركز مخطط الروسان بمحافظة الدوادمي لمدة ثلاثة يومين، وفي مدرسة المتوسطة الثانية بمحافظة المزاحمية، ويوم الخميس للرجال في مدرسة دار المنار المتوسطة بمحافظة شقراء، وللنساء في الابتدائية الأولى بمحافظة المجمعة لمدة يوم لكل موقع.
وتقوم الوحدات المتنقلة بالمنطقة الشرقية بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية بسيهات، ويوم الاثنين للنساء في مدرسة المتوسطة الرابعة بالخبر، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال في مدرسة النابية الابتدائية بالقطيف، وللنساء في الثانوية التاسعة والعشرون بالدمام، والثانوية الرابعة والثلاثون بالدمام، ومدرسة رواد الخليج بالأحساء، ومدرسة المتوسطة سعاد بنت سلمة بالخبر، ويوم الأربعاء في المتوسطة الحادية والثلاثون بالدمام، والثانوية الخامسة والعشرون بالدمام، والابتدائية العشرون بحفر الباطن، ومدرسة النابية الابتدائية لحفظ القران بالقطيف لمدة يوم لكل موقع.
وفي منطقة الجوف تقدم الوحدات المتنقلة خدماتها يوم الاثنين للرجال في مركز الناصفة بالقريات، وابتدائية زيد بن ثابت بطبرجل، وابتدائية الشهداء بسكاكا، وللنساء في مدرسة أم حبيبة للطفولة المبكرة بالقريات، والابتدائية الثانية عشر بطبرجل، وابتدائية سودة بنت زمعة للطفولة المبكرة بقارا، ويوم الثلاثاء للرجال في ابتدائية المعتصم بالله بطبرجل، وابتدائية هارون الرشيد بسكاكا، وللنساء في الابتدائية الثالثة عشر بطبرجل، والابتدائية الثالثة بقارا لمدة يومين لكل موقع.
كما تقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة مكة المكرمة خدماتها اليوم للرجال في مركز قيا لمدة يوم واحد، وللنساء في مركز الحفائر لمدة يومين، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للنساء في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بجدة، ويوم الخميس للرجال لمدة يوم لكل منهم.
وفي منطقة نجران تقدم الوحدات المتنقلة خدماتها اليوم للرجال في محافظة ثار لمدة اسبوع، ويوم الأربعاء للنساء لمدة يومين.
وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة حائل خدماتها اليوم للرجال والنساء في ملتقى دراية الثاني الذي تنظمه مؤسسة الأميرة صيته بن عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي لمدة ثلاثة أيام، ويوم الثلاثاء في جمعية التنمية الأهلية بالخطة لمدة يومين.
وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة الحدود الشمالية بتقديم خدماتها للنساء يوم الاثنين في مركز لينة بمحافظة رفحاء لمدة ثلاثة أيام.
وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.
وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.