أمير الجوف: السعودية تلهم العالم بمنهجية فريدة في حماية حقوق الإنسان

بدورها، تحدَّثت رئيس هيئة حقوق الإنسان، الدكتورة هلا التويجري، عن الأدوار الرئيسية التي تقوم بها هيئة حقوق الإنسان بالسعودية، منوهة بالدعم غير المحدود الذي يجده مجال حقوق الإنسان في السعودية، الذي تجسد في العديد من الإصلاحات المتلاحقة التي شملت مختلف الأنظمة واللوائح.