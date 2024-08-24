بالروبوت الجراحي.. مركز القلب بـ"جامعي الخبر" يُجري 12 عملية قلب مفتوح

وأردف: عمليات القلب المفتوح تُعَد من العمليات الجراحية التي تتطلب دقة وحرفية عالية؛ ولذلك تم تطوير تقنية الروبوت الجراحي لتساعد على تنفيذ هذه العمليات بشكل أكثر دقة وفعالية؛ حيث يتيح الروبوت الجراحي للجراح إمكانية القيام بحركات دقيقة ومحكمة بفضل الذراع الروبوتي الدقيق والتكنولوجيا المتقدمة المدمجة فيه؛ مما يقلل من احتمالات الأخطاء البشرية، ويزيد من نسبة نجاح العملية، كما أن استخدام الروبوت يسهل من استخدام فتح محدود جدًّا بدلًا من الشق التقليدي الكبير، ويقلل من مضاعفات العملية مثل فقدان الدم، ويقلل من الوقت اللازم للنقاهة والتعافي؛ مما يؤدي إلى تسريع عودة المريض لحياته الطبيعية، وبفضل دقة وفعالية عمليات الروبوت الجراحي، يمكن تقليل وقت النقاهة بعد الجراحة بشكل كبير؛ مما يزيد من تعافي المريض بسرعة، ويسهم في تقليل الألم والتوتر النفسي بعد العملية.