لماذا جدة أكثر دفئًا من الدمام شتاءً وأقل حرارة صيفًا؟.. "المسند" يكشف الأسباب

كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، عن الأسباب التي تجعل جدة أكثر دفئًا من الدمام في فصل الشتاء؛ في حين تكون درجة الحرارة فيها في الصيف أقل من الدمام على الرغم من أن كليهما مدينتان ساحليتان.
وأوضح "المسند"، أنه في فصل الشتاء تكون الدمام أقرب من جدة إلى مصادر الكتل الهوائية الشمالية الباردة من جهة، بالإضافة إلى عدم وجود حواجز جبلية كجبال الحجاز تمنع الكتلة الباردة من الوصول إلى هدفها من جهة أخرى، والمقارنة تلك تنسحب بالضرورة على كامل الساحلين الشرقي والغربي على وجه التقريب.
وأضاف عبر حسابه على منصة "إكس": "بينما في فصل الصيف تكون درجة الحرارة في جدة أقل من الدمام بنحو 4- 5 درجات، ويتشابهان تقريبًا في فصلي الربيع والخريف، هذا على وجه العموم".
وتابع: في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ويناير وفبراير ومارس وأبريل يكون الدمام أبرد من جدة، وفي مايو ويونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر تكون جدة أقل حرارة من الدمام.
وأردف: "بصفة عامة درجات الحرارة المتجمعة (التراكمية) لأيام السنة (365 يومًا) في جدة أكثر من الدمام، وأفضل وقت لزيارة جدة -حراريًّا- من شهر ديسمبر حتى شهر مارس، وأسوأ شهر في سبتمبر".
واختتم: "في حين أفضل وقت لزيارة الدمام -طقسيًّا- من شهر نوفمبر حتى شهر أبريل، وأسوأ شهر في أغسطس، وبصفة عامة فالرطوبة النسبية في جدة أعظم من الدمام خاصة في فصل الصيف، ومتوسط ارتفاع جدة نحو 22م؛ بينما في الدمام 7م، هذا والله أعلم".