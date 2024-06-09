لماذا جدة أكثر دفئًا من الدمام شتاءً وأقل حرارة صيفًا؟.. "المسند" يكشف الأسباب

واختتم: "في حين أفضل وقت لزيارة الدمام -طقسيًّا- من شهر نوفمبر حتى شهر أبريل، وأسوأ شهر في أغسطس، وبصفة عامة فالرطوبة النسبية في جدة أعظم من الدمام خاصة في فصل الصيف، ومتوسط ارتفاع جدة نحو 22م؛ بينما في الدمام 7م، هذا والله أعلم".