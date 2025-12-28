ماهو الحزام الناري وكيف يمكن التقليل من خطر الإصابة به والوقاية منه ؟

تُعد الوقاية من مرض الحزام الناري خطوة أساسية، خاصة لدى الفئات الأكثر عرضة للإصابة، وعلى رأسهم الأشخاص الذين تجاوزوا سن الخمسين عامًا، والمصابين بأمراض مزمنة أو امراض تثبط المناعه أو الذين يتاولون أدوية مثبطة للمناعة مثل مرضى زراعة الأعضاء أو مرضى السرطان وغيرهم. وفي هذا السياق تبرز أهمية لقاح الحزام الناري، الذي أثبت فعاليته الكبيرة في تقليل احتمالية الإصابة بالمرض، وكذلك الحد من شدة الأعراض المصاحبة له والمضاعفات الناتجة عنه. ويشهد الوعي المجتمعي بالمملكة تزايدًا ملحوظًا بفضل جهود وزارة الصحة السعودية والعديد من الجمعيات الطبية، إلا أن دور الأسرة يظل محوريًا في توعية كبار السن وحثّهم على تلقي التطعيم. وتوصي وزارة الصحة السعودية بأخذ لقاح الحزام الناري على هيئة جرعتين بينهما شهرين الى ستة اشهر للفئات المعرضة للإصابة.