المدينة المنورة تحتضن احتفال السعودية بـ"يوم الأغذية العالمي" للتوعية بأهمية الأمن الغذائي

يأتي ذلك في وقت بلغ إجمالي عدد السجلات الزراعية المتطورة أكثر من (5) آلاف سجل، وإجمالي عدد الحيازات الزراعية أكثر من (29) ألف حيازة، وأكثر من (1.5) مليون رأس من الماشية المدعومة بأكثر من (107) ملايين ريال، وأكثر من (5.6) ملايين نخلة، وأكثر من (1.2) مليون شجرة مثمرة. كما بلغ إجمالي الدعم المقدم للمنطقة لعام 2023 حتى الربع الثاني من 2024م نحو (325.6) مليون ريال.