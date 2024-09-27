150 ريالًا للسكني.. "الكهرباء" تدرج أيقونة الشحن المسبق ضمن خيارات المستفيد

أدرجت الشركة السعودية للكهرباء أيقونة الدفع المسبق لمقابل استهلاك التيار الكهربائي ضمن الخيارات المتاحة للمستفيد في تطبيق الشركة.
وذكرت الشركة أن الخدمة تم إطلاقها بشكل تجريبي لتمكّن المستفيد من سداد قيمة استهلاك الخدمة من خلال شحن مبلغ كرصيد للحساب.
وكانت منصة "استطلاع" قد أنهت في منتصف سبتمبر الحالي فترة استقبال المرئيات حول إصدار وثيقة ضوابط الدفع المسبق لمقابل استهلاك الخدمة الكهربائية، والتي تهدف إلى زيادة رضا المستهلكين وطالبي الخدمة الكهربائية بالمملكة العربية السعودية.
ووفق مشروع الوثيقة، تشمل عملية فصل الخدمة الكهربائية وإعادتها بسبب نفاد رصيد الدفع المسبق عدة ضوابط منها أنه لا يتم فصل الخدمة الكهربائية عن أي مستهلك بسبب نفاد رصيد الدفع المسبق إلا بعد قيام مقدم الخدمة باتخاذ إجراءات عدة تشمل أن يقوم مقدم الخدمة بإشعار المستهلك من خلال رسالة نصية على جواله، وذلك عند انخفاض الرصيد إلى (50) ريالًا لفئة الاستهلاك السكني أو (200) ريال لبقية فئات الاستهلاك.
وفي حال عدم شحن الرصيد بعد الإشعار المشار إليه في الفقرة (أ) أعلاه، فعلى مقدم الخدمة توجيه إشعار للمستهلك إذا انخفض رصيد الشحن إلى (30) ريالًا لفئة الاستهلاك السكني أو (100) ريال لبقية فئات الاستهلاك.
ويقوم مقدم الخدمة بإشعار المستهلك عند نفاد الرصيد، وفي حال عدم قيام المستهلك بشحن الرصيد خلال (24) ساعة من إشعاره بذلك، وبعد اتخاذ الإجراءات المشار إليها في (أ) و (ب) أعلاه، يجوز لمقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية، مع مراعاة ألا يكون الفصل خلال إجازة نهاية الأسبوع.
ووفق الوثيقة، يقوم مقدم الخدمة بإعادة الخدمة الكهربائية دون مقابل مالي خلال مدة أقصاها ثلاثون دقيقة، وذلك بعد قيام المستهلك بشحن رصيد الدفع المسبق بما لا يقل عن (150) ريالًا للمستهلك السكني، وبما لا يقل عن (300) ريال لبقية فئات الاستهلاك.
وتحصّل مبالغ الاستهلاك خلال أوقات منع الفصل من أول شحن للعداد بعد عملية الفصل.
من جهة أخرى، تشمل ضوابط تنظيم خدمة الدفع المسبق لمقابل الاستهلاك أن يكون حساب تعريفة الاستهلاك حسب التعريفة المعتمدة، شاملة مقابل تعريفة قراءة وصيانة العداد وإعداد الفاتورة، ويلزم توقيع اتفاقية استهلاك الخدمة الكهربائية مع إيضاح أن الخدمة اختيارية.
وبحسب منصة "استطلاع" يتم خصم مقابل تعريفة قراءة وصيانة العداد وإعداد الفاتورة من رصيد الشحن لكل شهر، وبحد أقصى 12 مرة خلال السنة الميلادية الواحدة، ويقوم مقدم الخدمة بإشعار المستهلك بتفعيل البدء في الخدمة من خلال وسائل تبليغ وإشعار المستهلكين الواردة في الملحق رقم (7) من دليل تقديم الخدمة الكهربائية.
وفي حال طلب المستهلك الانتقال من خدمة الاستهلاك الشهري المفوتر إلى خدمة الدفع المسبق ينبغي عليه ابتداءً سداد إجمالي المديونية المتعلقة على الحساب إن وُجِدت.
ويحق للمستهلك الانتقال من خدمة الاستهلاك الشهري المفوتر إلى خدمة الدفع المسبق بعد مضي ثلاثة أشهر ميلادية من تاريخ انتقاله السابق مع مراعاة الفقرة (3-5) أعلاه.