150 ريالًا للسكني.. "الكهرباء" تدرج أيقونة الشحن المسبق ضمن خيارات المستفيد

ووفق مشروع الوثيقة، تشمل عملية فصل الخدمة الكهربائية وإعادتها بسبب نفاد رصيد الدفع المسبق عدة ضوابط منها أنه لا يتم فصل الخدمة الكهربائية عن أي مستهلك بسبب نفاد رصيد الدفع المسبق إلا بعد قيام مقدم الخدمة باتخاذ إجراءات عدة تشمل أن يقوم مقدم الخدمة بإشعار المستهلك من خلال رسالة نصية على جواله، وذلك عند انخفاض الرصيد إلى (50) ريالًا لفئة الاستهلاك السكني أو (200) ريال لبقية فئات الاستهلاك.