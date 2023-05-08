نائب أمير منطقة الرياض يُسلّم ملاّك الإبل جوائزهم في قصر الحكم

وُيعدّ مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الأضخم في العالم من حيث عدد الإبل المشاركة وأعداد المُلاّك وجنسياتهم وطول مُدة التنافس فيه. ويُقام المهرجان على نحوٍ سنوي في منطقة "الصياهد" في محافظة رماح التابعة لمنطقة الرياض طوال شهر ديسمبر ومنتصف يناير. ويقصد المهرجان محبو الإبل من مناطق السعودية ودول الخليج والدول العربية ودول من أوروبا وأمريكا وأستراليا. وُيصاحب المهرجان العديد من الفعاليات التي تُلبّي رغبات الجماهير التي تتوافد لمشاهدة السباقات ولممارسة حركة التجارة في قطاع الإبل من حيث البيع والشراء. واستطاع النادي تطوير بيئة تشريعية ساهمت في إيجاد حراك اقتصادي أثمر عن فتح فرص كبيرة لصغار ومتوسطي المُلاّك.