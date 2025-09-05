الباحة.. القبض على مخالف لنظام الحدود لترويجه الحشيش والأمفيتامين

وتهيب الجهات الأمنية بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي نشاطات مرتبطة بتهريب أو ترويج المخدرات عبر الأرقام: 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، أو عبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، مؤكدةً معالجة جميع البلاغات بسرية تامة ودون أي مسؤولية على المُبلِّغ.