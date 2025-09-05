الباحة.. القبض على مخالف لنظام الحدود لترويجه الحشيش والأمفيتامين

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في منطقة الباحة؛ لترويجه مادتي الحشيش والأمفيتامين المخدرتين. وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وأُحيل إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي نشاطات مرتبطة بتهريب أو ترويج المخدرات عبر الأرقام: 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، أو عبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، مؤكدةً معالجة جميع البلاغات بسرية تامة ودون أي مسؤولية على المُبلِّغ.