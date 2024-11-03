بمشاركة شركة "ميرك" وللمرة الأولى بالمملكة.. انطلاق النسخة التاسعة من مؤتمر "MENACTRIMS" في جدة

ومن جهته أكد الدكتور ياسر المالك، رئيس شعبة التصلب المتعدد بالجمعية السعودية للأمراض العصبية أحد شركاء MENACTRIMS"" والأستاذ المشارك في علم الأعصاب وعميد الشؤون الأكاديمية في كلية الطب بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، أن "المملكة رائدة في خدمة المواطن السعودي بالمشاركة في البحوث السريرية، ومشاريع ضمان الجودة، والسجلات، وهو ما تجلى في رؤية السعودية 2030 نحو تحول صحي يدعم نماء الفرد واستقراره".