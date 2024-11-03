بمشاركة شركة "ميرك" وللمرة الأولى بالمملكة.. انطلاق النسخة التاسعة من مؤتمر "MENACTRIMS" في جدة

تشارك شركة "ميرك" المختصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والدواء، في النسخة التاسعة من مؤتمر"MENACTRIMS" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأبحاث وعلاج التصلب المتعدد، والذي تستضيفه المملكة العربية السعودية للمرة الأولى ويُعقد على مدار يومي 1 و2 من نوفمبر الجاري بمدينة جدة.
وتتضمن أجندة فعاليات المؤتمر العديد من الجلسات الحوارية والتعليمية بحضور أكثر من 1000 خبير ومتخصص في الرعاية الصحية من جميع أنحاء العالم لتبادل المعرفة ومناقشة المستجدات الطبية لكل ما يتعلق بمرض التصلب المتعدد. كما يتيح المؤتمر لرواده اكتساب خبرة واسعة في تلبية احتياجات الرعاية الصحية والتحديات والفرص في مجال الرعاية الصحية ودعم الحلول المبتكرة للمرضى .
ويعد مرض التصلب المتعدد MS مرضاً مناعياً مزمناً ذاتياً يصيب الجهاز العصبي المركزي؛ حيث يهاجم جهاز المناعة غلاف الحماية المحيط بالأعصاب، وتتفاوت شدته وأعراضه بين الأفراد؛ مما يتطلب رعاية طبية متخصصة ودعماً مستمراً لتحسين جودة الحياة للمصابين به.
وفي هذا الإطار، أعرب رمزي مراد، الرئيس الإقليمي لأعمال الشركة في مجال الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وروسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة لشركة "ميرك"، عن إمتنانه الشديد بجهود "MENACTRIMS" ومجهودتها المستمرة لرفع جودة الرعاية الصحية والعناية بالمرضى، حيث تأتي المشاركه بالمؤتمر تماشياً رؤية شركة ميرك .
وأضاف مؤكداً التزام شركة "ميرك" بأن تكون رائدة في مجال البحث والتطوير والأبحاث العلمية، مشيراً إلى دعمها المستمر تجاه الأطباء الرائدين والباحثين، بهدف تعزيز الحلول العلاجية وتحسين جودة حياة مرضى التصلب المتعدد وتقديم أفضل الرعاية الطبية لهم، قائلاً: "نحرص في "ميرك" على تعزيز التعاون مع الجهات المختصة لتقديم الدعم اللازم لمقدمي الرعاية والأشخاص المصابين به بشكل مستمر".
وأشار إلى أن شركة ميرك تحرص على المشاركة المستمرة في المؤتمرات المتخصصة إلى جانب دعم الأبحاث الجارية في مجال العلاجات السريرية، بهدف دعم المرضى ونشر الوعي وتعزيز المعرفة حول الأمراض التي تؤثر بشكل كبير في نمط حياة المرضى مثل التصلب المتعدد.
وحول ذلك قال كريم طه، مدير الشؤون الطبية العالمية لوحدة الأعصاب والمناعة الطبية في شركة ميرك: "تعكس مشاركة شركة ميرك في النسخة التاسعة لـمؤتمر "MENACTRIMS" التزامنا الراسخ وطويل الأمد بتطوير ورفع المستوى العلاجي لمرض التصلب المتعدد وتعزيز الدعم لمجال طب الجهاز العصبي على المستويين المحلي والإقليمي"، وأضاف أن شركة ميرك تحرص على تقديم أحدث الأبحاث وتطوير الرؤى والسعي لتمكين المتخصصين في الرعاية الصحية وتحسين نتائج المرضى.
ومن جانبه أكد البروفيسور باسم يموت، رئيس لجنة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأبحاث وعلاج التصلب المتعدد "MENACTRIMS"، أن "مؤتمر MENACTRIMS في نسخته التاسعة يلعب دوراً رئيسياً في تحسين رعاية المرضى وجودة حياتهم، وتثقيف المتخصصين في الرعاية الصحية لزيادة الوعي حول المرض، علاوة على الأثر المرجو من التواصل وتحقيق التعاون الدولي، والدعوة إلى سياسات صحية داعمة".
وأضاف موضحاً دور منظمة " MENACTRIMS" كونها منظمة مستقلة تهدف إلى خلق تواصل أسهل بين الأطباء والعلماء لتعزيز وتطوير البحث العلمي وتحسين النتائج السريرية في مرض التصلب المتعدد (MS)، حيث تعمل المنظمة على إنشاء سجلات وطنية وإقليمية لمرض التصلب المتعدد وقواعد البيانات؛ من أجل الحصول على ملف شامل لمرض التصلب المتعدد في المنطقة.
كما نوه بأن تنظيم مؤتمرات على الأقل نصف سنوية في مجال العلاج والبحث في مرض التصلب المتعدد يساهم بشكل كبير في تشجيع الباحثين الشباب ويعمل على تعزيز التعاون مع الجمعيات الوطنية والمحلية ذات الصلة في المنطقة لإيجاد حلول لمرض التصلب المتعدد لتشكيل حياة أفضل للمرضى.
وفي الإطار ذاته صرح الدكتور محمد الجمعة، رئيس اللجنة المنظمة لـ“MENACTRIMS"، مشيداً بالجهود المبذولة في المملكة العربية السعودية ودورها في التحول الصحي، وترسيخ مكانتها الدولية؛ إذ تُظهر المملكة ريادتها في مواجهة التحديات العالمية، وبناء حياة مستدامة للمواطنين تدعم استقرارهم وازدهارهم، قائلاً: "يأتي انعقاد النسخة التاسعة من مؤتمر MENACTRIMS في المملكة ضمن استراتيجية الرعاية الصحية وتعزيز المسؤولية المجتمعية للنهـوض بالقطـاع الصحي فـي المملكـة، حيث تحرص كافة فعاليات المؤتمر على تعزيز التواصل بين المشاركين، وتبادل الخبرات التنموية الصحية والرؤى حول تبني أفضل الأبحاث والعلاجات على الصعيدين الإقليمي والدولي".
ومن جهته أكد الدكتور ياسر المالك، رئيس شعبة التصلب المتعدد بالجمعية السعودية للأمراض العصبية أحد شركاء MENACTRIMS"" والأستاذ المشارك في علم الأعصاب وعميد الشؤون الأكاديمية في كلية الطب بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، أن "المملكة رائدة في خدمة المواطن السعودي بالمشاركة في البحوث السريرية، ومشاريع ضمان الجودة، والسجلات، وهو ما تجلى في رؤية السعودية 2030 نحو تحول صحي يدعم نماء الفرد واستقراره".
والجدير بالذكر، أن شركة ميرك تعد رائدة في مجالات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى العلوم والتكنولوجيا والإلكترونيات وعلوم الحياة، وتعمل على إحداث أثر إيجابي في حياة الملايين من البشر، عن طريق خلق التفاعل وتحقيق استدامة العيش للفرد واستقراره النفسي. كما تحرص "ميرك" على تطوير تقنياتها واكتشاف طرق جديدة وفريدة لعلاج الأمراض الأكثر تحدياً، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والأجهزة الحديثة لتحقيق التقدم التكنولوجي والعلمي.