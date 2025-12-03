تمكين للتقنيات تُطلق منصة تقييم الاختراق باستخدام الذكاء الاصطناعي

حيث تُوفر منصة تقييم الاختراق خدمة التقييم الدقيق للاختراقات النشطة والسابقة، ورفع جودة وسرعة تقييمات الاختراق، وتقليل الجهد اليدوي وتوحيد آلية التقييم، بالإضافة إلى دعم المحللين برؤية واضحة لاتخاذ قرارات سريعة. كما تُقدِّم خدمة سحب سجلات الأجهزة الخام (Logs) بصورة مباشرة من خلال الكشف عن تهديدات النقاط النهائية والاستجابة لها (EDR)، وتوفير الربط الذكي مع نظام إدارة سجلات الأحداث (SIEM) حيث تُرسل البيانات المستخرجة مباشرة لتحسين الرؤية وإثراء التحليلات، كما توفر مطابقة مؤشرات الاختراق (IOCs) باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي، والتحليل السلوكي المتقدم لكشف الأنماط المشبوهة، مع تقديم التقارير الواضحة لمعالجة المشكلات الأمنية.