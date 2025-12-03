تمكين للتقنيات تُطلق منصة تقييم الاختراق باستخدام الذكاء الاصطناعي

أعلنت «تمكين للتقنيات» عن إطلاق منصة تقييم الاختراق «AI Compromise Assessment» خلال بلاك هات 2025، المصممة لاكتشاف الاختراقات النشطة والسابقة عبر واجهة مركزية موحدة، بالاعتماد على نماذج الذكاء الاصطناعي لكشف الأنماط المشبوهة. وتهدف المنصة إلى رفع كفاءة اتخاذ القرارات بفعالية، مع تقديم تقارير واضحة لمعالجة المشكلات الأمنية، لتعزيز حماية الأنظمة وتحسين جاهزية الجهات في مواجهة المخاطر السيبرانية.
حيث تُوفر منصة تقييم الاختراق خدمة التقييم الدقيق للاختراقات النشطة والسابقة، ورفع جودة وسرعة تقييمات الاختراق، وتقليل الجهد اليدوي وتوحيد آلية التقييم، بالإضافة إلى دعم المحللين برؤية واضحة لاتخاذ قرارات سريعة. كما تُقدِّم خدمة سحب سجلات الأجهزة الخام (Logs) بصورة مباشرة من خلال الكشف عن تهديدات النقاط النهائية والاستجابة لها (EDR)، وتوفير الربط الذكي مع نظام إدارة سجلات الأحداث (SIEM) حيث تُرسل البيانات المستخرجة مباشرة لتحسين الرؤية وإثراء التحليلات، كما توفر مطابقة مؤشرات الاختراق (IOCs) باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي، والتحليل السلوكي المتقدم لكشف الأنماط المشبوهة، مع تقديم التقارير الواضحة لمعالجة المشكلات الأمنية.
تأسست «تمكين للتقنيات» بدعمٍ من صندوق تنمية الموارد البشرية عام 2013، لتكون الجسر بين التطلعات الوطنية والإمكانات التقنية المتقدمة، من خلال ابتكارها لحلول رقمية بأيدٍ سعودية تفهم الاحتياج المحلي.
تُوفر المنصة:
التقييم الدقيق للاختراقات النشطة والسابقة.
رفع جودة وسرعة تقييمات الاختراق.
تقليل الجهد اليدوي وتوحيد آلية التقييم.
دعم المحللين برؤية واضحة لاتخاذ قرارات سريعة.
تُقدم المنصة:
سحب سجلات الأجهزة الخام(Logs) : بصورة مباشرة من خلال الكشف عن تهديدات النقاط النهائية والاستجابة لها (EDR)، ثم معالجتها واستخراج الحقول المهمة بما يضمن دقة البيانات، وسهولة العمل دون الحاجة إلى التجميع اليدوي.
الربط الذكي مع نظام إدارة سجلات الأحداث(SIEM) : حيث تُرسل البيانات المستخرجة مباشرة لتحسين الرؤية وإثراء التحليلات.
مطابقة مؤشرات الاختراق:(IOCs) باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي لتحليل مؤشرات الاختراق المحددة مسبقًا.
التحليل السلوكي المتقدم لكشف الأنماط المشبوهة: تستخدم المنصة نماذج ذكاء اصطناعي لتحليل السلوكيات غير الاعتيادية.
التقارير الواضحة لمعالجة المشكلات الأمنية: تُولَِد المنصة تقارير غنية بالنتائج، والمؤشرات، والتوصيات الدقيقة لمساعدة الفِرق على اتخاذ قرارات سريعة ودقيقة.
