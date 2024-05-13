"الشورى" يطالب باستكمال متطلبات البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر الغذائي

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة, فيما طلبت اللجنة في نهاية المناقشة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.