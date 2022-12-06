أمير تبوك يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة نيوم

وفي بداية الاستقبال رحب بالمهندس نظمي النصر، واطلع خلال اللقاء على تقرير عن آخر المستجدات في مشروع نيوم، وأشاد بالدعم الكبير الذي يلقاه مشروع نيوم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتوجيه والمتابعة المستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.