أمير تبوك يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة نيوم

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم، الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر.
وفي بداية الاستقبال رحب بالمهندس نظمي النصر، واطلع خلال اللقاء على تقرير عن آخر المستجدات في مشروع نيوم، وأشاد بالدعم الكبير الذي يلقاه مشروع نيوم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتوجيه والمتابعة المستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.
وأشار أمير تبوك إلى ما ستوفره مشروعات رؤية المملكة 2030 بالمنطقة ومنها مشروع نيوم من فرص وظيفية واستثمارية وتدريبية لأبناء الوطن بشكل عام، وأبناء وبنات منطقة تبوك بشكل خاص وبما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.
من جهته أعرب الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على ما يقدمه سموه من دعم وتسخير كافة الإمكانيات لنجاح أعمال نيوم.