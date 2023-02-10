سفارة المملكة في تركيا: العثور على جثمان مواطنة سعودية تحت أنقاض منزلها في أنطاكيا

قالت سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية تركيا اليوم الجمعة إنه "عُثر اليوم على جثمان المواطنة -رحمها الله- التي انقطع الاتصال بها خلال الفترة الماضية، تحت أنقاض المبنى الذي كانت تسكن فيه بمدينة أنطاكيا، حيث تم التعرف على جثمانها، ورفعه بحضور ممثل عن السفارة وبعض أفراد أسرتها".