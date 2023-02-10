محليات

سفارة المملكة في تركيا: العثور على جثمان مواطنة سعودية تحت أنقاض منزلها في أنطاكيا

أكدت أن باقي المواطنين في منطقة الزلزال بخير
سفارة المملكة في تركيا: العثور على جثمان مواطنة سعودية تحت أنقاض منزلها في أنطاكيا
واس
واس

قالت سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية تركيا اليوم الجمعة إنه "عُثر اليوم على جثمان المواطنة -رحمها الله- التي انقطع الاتصال بها خلال الفترة الماضية، تحت أنقاض المبنى الذي كانت تسكن فيه بمدينة أنطاكيا، حيث تم التعرف على جثمانها، ورفعه بحضور ممثل عن السفارة وبعض أفراد أسرتها".

وأعربت السفارة عن شكرها على تجاوُب السلطات التركية، كما تقدَّمت بخالص العزاء والمواساة لعائلتها وأقاربها في هذا المصاب.

وأكدت السفارة أن بقية المواطنين الذين كانوا في مناطق الزلزال تم إجلاؤهم إلى أماكن آمنة، وجميعهم يتمتعون بصحة جيدة.

زلزال تركيا
السفارة السعودية في تركيا
سفارة المملكة
زلزال تركيا وسوريا

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org