تقلباتٌ جويّة مُتوقعة في عديد من مناطق المملكة "انخفاضُ درجات الحرارة ونشاطٌ للرياح وبعض الأمطار" خلال الأيام المُقبلة

وتُصبح درجات الحرارة أبرد من مُعدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام بأكثر من 6 درجات مئوية، ويحدث الصقيع في عديدٍ من مناطق المملكة، كما لا يُستبعد أن يشهد بعض الجبال الشمالية من المملكة بعض التساقطات الثلجية، إلا أن ذلك يحتاج إلى مزيدٍ من المُراقبة.