تقلباتٌ جويّة مُتوقعة في عديد من مناطق المملكة "انخفاضُ درجات الحرارة ونشاطٌ للرياح وبعض الأمطار" خلال الأيام المُقبلة

يشير أحدث الخرائط الجوية في مركز طقس العرب الإقليمي، إلى توقعات بأن تتدفق تيارات هوائية ذات درجات حرارة أبرد من المُعتاد خلال الأيام المُقبلة من الحوض الشرقي للبحر الأبيض المُتوسط، وتتسبّب في انخفاضٍ ملموسٍ على درجات الحرارة في أغلبية المناطق.
كما تُشير ذات الخرائط إلى أن هُناك كتلة هوائية أبرد وقطبية المنشأ من المُحتمل أن تندفع إلى المنطقة مُنتصف ونهاية الأسبوع المقبل وتعمل على انخفاض آخر وحاد على درجات الحرارة في عديد من مناطق المملكة.
وبناءً على ما سبق، يُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة اليوم الجمعة في المنطقتين الشمالية والغربية، وتواصل انخفاضها يوم السبت؛ لتشمل المنطقتين الوسطى والشرقية، ويتحول الطقس ليُصبح بارداً في المناطق الشمالية، ومائلاً للبُرودة في باقي المناطق، بينما يكون بارداً في أغلبية المناطق ليلاً؛ بل يتحول إلى شديد البُرودة فجراً في المناطق الشمالية مع فرص لتشكُّل الصقيع فوق المُرتفعات الجبلية.
وتنشط الرياح الشمالية الغربية في مُعظم مناطق المملكة اليوم الجمعة، ترافقها هباتٌ قوية أحياناً، خاصة في المنطقة الوسطى وتتسبّب في إثارة الأتربة، والغبار وقد يكون كثيفاً في بعض المناطق المفتوحة والصحراوية. ويتجدّد نشاط الرياح يوم السبت، لكن شمال المملكة مع هباتٍ قوية أحياناً تؤدي إلى حدوث موجات غبارية في تلك المناطق.
أما عن فرص الأمطار، فيُتوقع أن تشهد أجزاءٌ مُتفرقة من شمال منطقة الرياض إدارياً والقصيم وشمال الشرقية اليوم الجمعة فرصاً لبعض الهطولات المطرية، كما لا يُستبعد أن يشهد جبل اللوز بعض الزخات الثلجية الخفيفة إجمالاً.
تُشير خرائط النواتج الحاسوبية إلى أن كتلة هوائية قُطبية المنشأ يُتوقع أن تندفع للمنطقة الشرقية للبحر الأبيض المُتوسط مع مُنتصف الأسبوع المقبل، بحيث يطرأ انخفاضٌ آخر وكبيرٌ على درجات الحرارة بدءاً من المناطق الشمالية، ويمتد مع نهاية الأسبوع لأغلبية مناطق المملكة.
وتُصبح درجات الحرارة أبرد من مُعدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام بأكثر من 6 درجات مئوية، ويحدث الصقيع في عديدٍ من مناطق المملكة، كما لا يُستبعد أن يشهد بعض الجبال الشمالية من المملكة بعض التساقطات الثلجية، إلا أن ذلك يحتاج إلى مزيدٍ من المُراقبة.