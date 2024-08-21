طيران ناس يعلن تخريج 170 طياراً سعودياً لمواكبة النمو في حجم أسطوله وعملياته

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، عن تخريج 170 طياراً سعودياً خلال الأشهر الـ 18 الماضية، في إطار خطته لمواكبة التوسع المستمر في حجم أسطوله وعملياته. تضمنت الدفعة الجديدة 123 طيار مساعد من برنامج "طياري المستقبل"، بالإضافة إلى ترقية 47 طيار مساعد إلى رتبة كابتن وذلك بعد تحقيقه نسبة توطين بلغت 100% لوظيفة طيار مساعد.
وأكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس التزام الشركة بتمكين الكفاءات الوطنية السعودية من خلال برامج نوعية، مثل برنامج "طياري المستقبل" وبرنامج "مهندسي المستقبل"، والتي تهدف إلى تطوير مهارات السعوديين والسعوديات وتأهيلهم لشغل مناصب قيادية في قطاع الطيران. كما أشار إلى الأداء المتميز الذي حققته الشركة في عام 2024، والذي تكلل بتوقيع أكبر صفقة طائرات في العالم مع إيرباص.
وكشف المهنا عن خطة طموحة تستهدف توظيف أكثر من 1000 طيار سعودي خلال السنوات الخمس القادمة، تزامناً مع مضاعفة حجم أسطول طيران ناس ليصل إلى 160 طائرة بحلول عام 2030.
وكان طيران ناس قد وقع في يوليو الماضي اتفاقية لشراء 160 طائرة جديدة من شركة إيرباص، ما يجعله صاحب أكبر طلبيات لشراء الطائرات في منطقة الشرق الأوسط بـ 280 طائرة، مما سيعزز من قدرات الشركة على تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني، ودعم برنامج ضيوف الرحمن، بالإضافة إلى توفير آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للسعوديين.