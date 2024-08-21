طيران ناس يعلن تخريج 170 طياراً سعودياً لمواكبة النمو في حجم أسطوله وعملياته

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، عن تخريج 170 طياراً سعودياً خلال الأشهر الـ 18 الماضية، في إطار خطته لمواكبة التوسع المستمر في حجم أسطوله وعملياته. تضمنت الدفعة الجديدة 123 طيار مساعد من برنامج "طياري المستقبل"، بالإضافة إلى ترقية 47 طيار مساعد إلى رتبة كابتن وذلك بعد تحقيقه نسبة توطين بلغت 100% لوظيفة طيار مساعد.