"المركز الوطني للفعاليات" يسهل للأفراد والشركات المشاركة في المواسم والفعاليات

يهدف المركز من خلال هذه المنصة إلى تنظيم وتسهيل المشاركات عن طريق زيارة المنصة والتقديم على المجالات التي توفرها، والتي تشمل: العمل المؤقت (للأفراد)، المواهب، المأكولات والمشروبات سواء كانت مطاعم أو عربات متنقلة أو مقدمي مأكولات ومشروبات (أسرة منتجة)، المتاجر على اختلاف أنواعها، شركات الخدمات المساندة للفعاليات مثل تنظيم وإدارة الحشود، والمقاولات، والاستشارات الهندسية، وفعاليات المواسم.