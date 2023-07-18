مستشفى دله النخيل يحصل على الشهادة (11) من « SRC الأمريكية»

شهادات اعتماد المؤسسة الأمريكية لاعتماد مراكز التميز الجراحي SRC، لعشرة من مراكز التميز الجراحي في المستشفى، وهي:-شهادة مركز التميز في جراحة العظام، وشهادة مركز التميز في جراحة السمنة ، و شهادة مركز التميز في جراحة استبدال المفاصل، و شهادة مركز التميز في معالجة حصوات الكلى، و شهادة مركز التميز في التخدير المتخصص، و شهادة مركز التميز في الجراحات التداخلية البديلة عن العمليات الجراحية التقليدية، و شهادة مركز التميز في جراحة الأنف والأذن والحنجرة، و شهادة مركز التميز في جراحة المناظير، و شهادة مركز التميز في جراحة الفتق، وشهادة مركز التميز في جراحة المستقيم والقولون.