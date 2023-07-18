مستشفى دله النخيل يحصل على الشهادة (11) من « SRC الأمريكية»

واصل مستشفى دله النخيل تميزه في الحصول على أرقى وأرفع الشهادات العالمية في مجال تخصصه الطبي، حيث حصل المستشفى،مؤخرا، على شهادة مركز التميز لطب وجراحة أمراض الثدي من «مؤسسة الإعتماد الجراحي المتميز الأمريكية SRC »، وهي الشهادة الحادية عشرة التي يحرزها المستشفى، كأول مستشفى خاص يبلغ هذا التميز الطبي، على مستوى الشرق الأوسط والمنطقة.
ويأتي حصول المستشفى على هذه الشهادة العالمية عن جدارة واستحقاق، ممثلا في مركز أمراض وجراحة الثدي، وذلك نسبة لأدائه الطبي المتميز، وتقديمه للعلاجات اللازمة للمرضى من مختلف الفئات العمرية، أبرزها العلاج الطبي والتدخل الجراحي، بدءًا من العمليات اليومية البسيطة، وصولاً إلى عمليات استئصال الأورام، تحت إشراف وذلك متابعة كادر طبي مؤهل، والذي يجري كل هذه العمليات النوعية بجودة وإتقان، وفقا لأحدث المعايير الطبية العالمية.
وقال د.سعيد إبراهيم علي إبراهيم مدير إدارة الجودة والمخاطر في شركة "دله للخدمات الصحية"،تعليقا على حصول المستشفى على هذه الشهادة العالمية،:" هاهو مستشفى دله النخيل يؤكد وللمرة الحادية عشر على التوالي، تميزه العالمي، ويمثل حصول المستشفى على شهادة مركز التميز لطب و جراحة أمراض الثدي من «مؤسسة الإعتماد الجراحي المتميز الأمريكية SRC »، تأكيدا على ما يتمتع به من جودة وإتقان، بجانب إمتلاكه لأفضل الكوادر الطبية والفنية والإدارية، في مختلف مراكز وأقسام المستشفى، خاصة مركز أمراض وجراحة الثدي بالمستشفى، حيث تحرص "دله للخدمات الصحية"، على تطبيق معايير الجودة والإتقان في كافة مستشفياتها".
بدوره، أوضح د.عبدالعزيز السيف استشاري جراحة غدد صماء وسرطان ثدى في مستشفى دله النخيل،أن مركز أمراض وجراحة الثدي بمستشفى دله النخيل، يقدم عددا من الخدمات العلاجية المميزة، التي تتمثل في جراحات الثدي للأمراض الحميدة وجراحات أورام الثدي، وإجراء الأشعة باستخدام جهاز الماموقرام التشخيصي (الأشعة السينية للثدي )، بجانب أخذ العينات عن طريق جهاز الماموقرام لأخذ عينات الثدي من المناطق المشتبه بها، وكذلك إجراء فحص الثدي بالموجات الصوتية، وإجراء الفحص النسيجي للعينات والخلايا ومؤشرات الأورام.
الجدير بالذكر أن مستشفى دله النخيل لديه رصيد كبير وحافل من الشهادات العالمية، حيث سبق وأن حصل على عشرة شهادات كأول مستشفى على مستوى الشرق الأوسط والمنطقة، وهي
شهادات اعتماد المؤسسة الأمريكية لاعتماد مراكز التميز الجراحي SRC، لعشرة من مراكز التميز الجراحي في المستشفى، وهي:-شهادة مركز التميز في جراحة العظام، وشهادة مركز التميز في جراحة السمنة ، و شهادة مركز التميز في جراحة استبدال المفاصل، و شهادة مركز التميز في معالجة حصوات الكلى، و شهادة مركز التميز في التخدير المتخصص، و شهادة مركز التميز في الجراحات التداخلية البديلة عن العمليات الجراحية التقليدية، و شهادة مركز التميز في جراحة الأنف والأذن والحنجرة، و شهادة مركز التميز في جراحة المناظير، و شهادة مركز التميز في جراحة الفتق، وشهادة مركز التميز في جراحة المستقيم والقولون.
بالإضافة إلى سجل المستشفى الحافل بالاعتمادات الدولية والمحلية، فهو حاصل أيضا على شهادة اعتماد سباهي ( CBAHIواعتماد المنظمة الدولية المشتركةJCI)) ،و(اعتماد الكلية الأمريكية للباثولوجي CAP)، (وشهادة الأيزو على سلامة الأغذية (أيزو 22000)، وشهادة الأيزو في أمن وسرية المعلومات أيزو 27000 والاعتماد الدولي للمعلومات الصحية HIMSS6.
يشار إلى أن مجموعة دله الصحية تضم ستة مرافق رائدة للرعاية الصحية، تخدم أكثر من 1.5 مليون مراجع سنوياً، في مختلف أنحاء المملكة، وذلك عبر أكثر من 900 سرير و500 عيادة خارجية، ويعمل لدى المجموعة أكثر من 3 آلاف موظف، بينهم نحو ألف طبيب خبير، سعياً لتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية.