فلاورد تعلن تشكيلتها الرسمية المرخصة من كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في فلاورد، السيد/عبد العزيز باسم اللوغاني: "نفخر بكوننا أول شركة في قطاع الورود تحصل على هذا الترخيص من اتحاد الفيفا الدولي لكرة القدم وتشارك في حدث بحجم بطولة كأس العالم. إننا نعتز بإسهاماتنا النشطة في مجتمعاتنا، والمشاركة في فعالياتهم واحتفالاتهم ومناسباتهم. ونغتنم هذه المناسبة لكي نتقدم بالتهنئة لدولة قطر على هذا الإنجاز المذهل كونها أول دولة عربية على الإطلاق تستضيف أكبر بطولة رياضية في العالم، ونتقدم بخالص الشكر والتقدير للحكومة القطرية للدعم الذي قدمته لنا ونتمنى لها كل التوفيق والنجاح في تنظيم هذه البطولة."