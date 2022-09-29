فلاورد تعلن تشكيلتها الرسمية المرخصة من كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™

أعلنت شركة فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، عن حصولها على الترخيص الرسمي من كأس العالم FIFA قطر 2022™، لتصبح أول شركة في تاريخ البطولة تحصل على مثل هذا الترخيص في قطاع الورود.
وقد أعلنت شركة فلاورد عن هذا الإنجاز الكبير في حفل فخم أقيم في فندق ريتز كارلتون الدوحة، حيث كشفت النقاب عن تشكيلة فلاورد لكأس العالم FIFA قطر 2022™ وسط حماس وترقب الحاضرين.
أقيم الحفل بحضور كوكبة من المسؤولين والشخصيات المهمة والمشاهير ونجوم كرة القدم، وعلى رأسهم ريكاردو كاكا وديفيد فيا وديدييه دروغبا وايكر كاسياسوالمدرب جون تيري واللاعب القطري خلفان إبراهيم خلفان.
تتضمن تشكيلة المنتجات المرخصة لكأس العالم باقات ورود وهدايا فاخرة حصرية منقوش عليها بطباعة بارزة الشعار الرسمي لبطولة كأس العالم FIFAقطر 2022™، وكانت أبرز منتجات هذه التشكيلة مزهرية كرة القدم الذهبية التي كشفت فلاورد عنها النقاب بعد عرض القاعدة التي صممت بشكل زهرة اللوتس. وبينما ستباع جميع منتجات التشكيلة الرسمية على موقع فلاوردالإلكتروني وتطبيقها، ستطرح الشركة مزهرية كرة القدم الذهبية للبيع في مزاد علني في وقت لاحق سيُعلن عن تفاصيله قريبًا.
وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في فلاورد، السيد/عبد العزيز باسم اللوغاني: "نفخر بكوننا أول شركة في قطاع الورود تحصل على هذا الترخيص من اتحاد الفيفا الدولي لكرة القدم وتشارك في حدث بحجم بطولة كأس العالم. إننا نعتز بإسهاماتنا النشطة في مجتمعاتنا، والمشاركة في فعالياتهم واحتفالاتهم ومناسباتهم. ونغتنم هذه المناسبة لكي نتقدم بالتهنئة لدولة قطر على هذا الإنجاز المذهل كونها أول دولة عربية على الإطلاق تستضيف أكبر بطولة رياضية في العالم، ونتقدم بخالص الشكر والتقدير للحكومة القطرية للدعم الذي قدمته لنا ونتمنى لها كل التوفيق والنجاح في تنظيم هذه البطولة."
كان الحفل الذي أقامته الشركة وأحياه الفنان الكوميدي القطري حمد العماري حدثًا فخمًا يليق بهذه المناسبة. وقد استمتع الحاضرون بالموسيقى الكلاسيكية في الوقت الذي أتيحت لهم فرصة التواصل مع نجوم كرة القدم والتقاط الصور معهم. وكانت مظاهر المرح والتسلية منتشرة في كل أرجاء الحفل، ابتداء بالذين يمشون على سيقان خشبية طويلة ويرتدون ملابس مزخرفة بالأزهار والورود إلى الفنانين والرسامين الذين يرسمون لوحاتهم مباشرة أمام الحاضرين وغيرها من الأنشطة الأخرى التي أشاعت البهجة والسعادة بين الحاضرين، وفي ختام الحفل قدمت فلاورد للضيوف قبل انصرافهم هدايا تذكارية صممتها خصيصًا لهذه المناسبة.
والجدير بالذكر أن التشكيلة الرسمية لكأس العالم متاحة الآن للاطلاع والشراء على موقع فلاورد الإلكتروني وتطبيقها.
يذكر أن فلاورد هو متجر الكتروني معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث تقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.
تقام بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022 في 8 استادات ويشارك فيها 32 دولة بمنتخباتها الوطنية لكرة القدم.