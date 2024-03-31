"التدريب التقني" ترصد 53 مخالفة في منشآت التدريب الأهلية في فبراير

وأضافت المؤسسة أنها منحت (27) رخصة لمنشآت تدريبية جديدة، لتقديم البرامج التدريبية في عدة مجالات، كما أصدرت (50) بطاقة مدرب معتمد؛ لتمكينهم من تقديم البرامج التدريبية المرخصة، وذلك بهدف تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في سوق التدريب الأهلي.