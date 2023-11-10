رئيس وزراء إثيوبيا يصل الرياض وفي مقدمة مستقبليه سمو نائب أمير المنطقة

وكان في استقبال دولته في مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديموقراطية الدكتور فهد بن عبيدالله الحميداني، وسفير جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديموقراطية لدى المملكة لينشو ايالا باني، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.