محليات

رئيس وزراء إثيوبيا يصل الرياض وفي مقدمة مستقبليه سمو نائب أمير المنطقة

رئيس وزراء إثيوبيا يصل الرياض وفي مقدمة مستقبليه سمو نائب أمير المنطقة

وصل إلى الرياض، اليوم، أبي أحمد علي؛ رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديموقراطية والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة السعودية - الإفريقية.

وكان في استقبال دولته في مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديموقراطية الدكتور فهد بن عبيدالله الحميداني، وسفير جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديموقراطية لدى المملكة لينشو ايالا باني، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

الرياض
القمة السعودية - الإفريقية
رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الاتحادية
أبي أحمد علي

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org