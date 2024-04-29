"التدريب التقني" يرصد 54 مخالفة في منشآت التدريب الأهلية في مارس

وأضافت، أنه بهدف تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في سوق التدريب الأهلي فقد مُنحت خلال مارس الماضي (27) رخصة لمنشآت تدريبية جديدة لمزاولة تقديم البرامج التدريبية في عدة مجالات، كما تمّ إصدار (29) بطاقة مدرب معتمد؛ لتمكينهم من تقديم البرامج التدريبية المرخصة.