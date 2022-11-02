"الغامدي" يطّلع على جهود "جمعية إكرام" في جمع فائض الطعام وفرزه وتوزيعه

اطلع نائب أمين العاصمة المقدسة المستشار إبراهيم بن أحمد الغامدي، على آلية عمل جمعية إكرام لحفظ الطعام، وبحث فرص تمكين الجمعية وتطويرها وتحسين مخرجاتها بالشراكة مع أمانة العاصمة المقدسة.
وكان في استقبال الغامدي: المدير العام لجمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرمة أحمد بن حربي المطرفي، وقام بجولة داخل مقر الجمعية، وشاهد آلية العمل في عملية حفظ الأطعمة وطرق نقلها وحفظها وإعادة تأهيلها بطرق صحية وآمنة، كما اطلع على آلية جمع فائض الطعام الصالح وفرزه وتوزيعه على المستفيدين، ونشر ثقافة حفظ النعمة، والتوعية بأضرار الإسراف والتبذير لدى أفراد المجتمع.
جدير بالذكر أن أمانة العاصمة المقدسة حريصة على المشاركة المجتمعية كمبدأ أساسي من مبادئ توعية وتثقيف المجتمع، من خلال عقد العديد من الشراكات مع الجمعيات المعنية، وتواصلًا لجهودها في تعزيز الوعي بين أفراد المجتمع، والحث على اتباع السلوكيات السليمة للوقاية من الهدر الغذائي، وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي والمساهمة في توطيد جسور التواصل بين فئات المجتمع.