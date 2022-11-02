"الغامدي" يطّلع على جهود "جمعية إكرام" في جمع فائض الطعام وفرزه وتوزيعه

جدير بالذكر أن أمانة العاصمة المقدسة حريصة على المشاركة المجتمعية كمبدأ أساسي من مبادئ توعية وتثقيف المجتمع، من خلال عقد العديد من الشراكات مع الجمعيات المعنية، وتواصلًا لجهودها في تعزيز الوعي بين أفراد المجتمع، والحث على اتباع السلوكيات السليمة للوقاية من الهدر الغذائي، وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي والمساهمة في توطيد جسور التواصل بين فئات المجتمع.