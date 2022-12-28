"كوميرز بنك" الألماني يتوقّع ارتفاع النفط إلى 95 دولارًا مع منتصف 2023

توقّع بنك "كوميرز بنك" الألماني، أن يتعافى سوق النفط في الأشهر المقبلة، بعد عام مضطرب، ليصل إلى 95 دولارًا للبرميل بحلول النصف الأول من العام المقبل.
ووفق "سكاي نيوز عربية" قال البنك: الطلب سيتجاوز العرض مرة أخرى ابتداءً من منتصف العام فصاعدًا، والمخزونات المنخفضة بالفعل ستنخفض أكثر.
وقال المحللون الاستراتيجيون في البنك: "نعتقد أن السعر الحالي للنفط قصير الأمد، ونتوقع انتعاشًا كبيرًا في الأسعار في الأشهر المقبلة، وبحلول منتصف العام من المتوقع أن يصل خام برنت إلى 95 دولارا للبرميل مرة أخرى".
وأشار البنك الألماني إلى أنه في حالة عدم انتعاش الأسعار، وهو أمر لا يرجحه، فإن "أوبك+" من المتوقع أن تقوم بالمزيد من تخفيضات الإنتاج.
وكانت أوبك وحلفاؤها، المعروفون باسم "أوبك+"، قد عززوا الإنتاج لمعظم عام 2022 مع تعافي الطلب.
ووافقت المجموعة في الرابع من ديسمبر على التمسك بخطة أكتوبر لخفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا من نوفمبر حتى 2023.
وشهدت أسعار النفط بعض التراجع اليوم، وسط مخاوف بشأن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين، إلى جانب القلق من الركود العالمي، ليصل خام برنت إلى حوالي 83.8 دولارًا للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط إلى 79 دولارًا للبرميل.