"ثقة" تنال شهادة أفضل بيئة عمل خلال 2023م

وعبّر نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة، الدكتور طلال الجديبي عن سعادته بثقة المنسوبين في الشركة، الذين كان لهم النصيب الأكبر في تحقيق مستهدفات الشركة لبناء منظومة مستدامة، والتي من خلالها تحرص "ثقة" كل الحرص على توفير جميع سبل التمكين والدعم والإبداع والابتكار للموظفين، وتقديم كل ما يمكن لحصولهم على بيئة عمل صحية وجاذبة، تعينهم على تأدية مهامهم بكل ثقة وفخر.



