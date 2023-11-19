"ثقة" تنال شهادة أفضل بيئة عمل خلال 2023م

حصلت شركة ثقة على شهادة أفضل بيئة عمل من منظمة Great Place to Work للعام 2023م، وذلك نتيجة لجهود الشركة المستمرة منذ تأسيسها في إيجاد بيئة عمل مميزة تحفّز على التمكين والتميز والعمل بروح الفريق الواحد.
وعبّر نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة، الدكتور طلال الجديبي عن سعادته بثقة المنسوبين في الشركة، الذين كان لهم النصيب الأكبر في تحقيق مستهدفات الشركة لبناء منظومة مستدامة، والتي من خلالها تحرص "ثقة" كل الحرص على توفير جميع سبل التمكين والدعم والإبداع والابتكار للموظفين، وتقديم كل ما يمكن لحصولهم على بيئة عمل صحية وجاذبة، تعينهم على تأدية مهامهم بكل ثقة وفخر.
وأضاف "الجديبي" أن حصد هذه الشهادة يأتي برهاناً على فاعلية الخطط الإستراتيجية والأهداف الطموحة التي وضعتها الشركة لتكون من مصاف الشركات الكبرى في القطاع التقني بالمملكة، والتي كان من أولوياتها الاستثمار في الكوادر البشرية لتحقيق أفضل نموذج لبيئة العمل في المملكة بكوادر وطنية ذات كفاءة عالية.
وتعد ثقة إحدى الشركات الرائدة في القطاع التقني بالمملكة العربية السعودية، والتي انطلقت منذ عام 2012 بهدف قيادة التغيير لخلق قيمة طويلة الأمد من خلال تسخير كافة الإمكانات والحلول الرقمية الحديثة لخدمة الشركاء والمستفيدين محلياً وعالمياً.