"البديوي" يلتقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي

التقى الأمينُ العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، اليوم، في العاصمة البلجيكية بروكسل؛ رئيسَ لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي "ديفيد ماك أليستر".

وجرى خلال اللقاء مناقشةُ أوجه تطوير العمل المشترك، وسبل توطيد العلاقات الدبلوماسية البرلمانية الخليجية - الأوروبية، وبحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر حول الجهود المبذولة في هذا المجال لتحقيق السلم والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكّد الجانبان على الرؤية المتبادلة لبناء علاقات أوثق في جميع الأصعدة؛ لتحقيق الأهداف المشتركة للشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.