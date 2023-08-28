تهتّك عظمة الأنف والعين.. فريق طبي ينهي معاناة طفلة مع الجيوب الأنفية ببريدة

وأضاف أن الفحوصات المخبرية أُجريت للمريضة بشكل عاجل، وعمل المنظار لها؛ وتبيّن وجود لحميات من الدرجة الرابعة في الجهة اليسرى من الأنف؛ مما دفع الفريق الطبي لطلب أشعة مقطعية فورية للمريضة، أظهرت أن لديها التهابات فطرية في الجيوب الأنفية، مع تهتك العظمة الفاصلة بين الأنف والعين اليسرى، وكذلك تمدد الالتهابات الفطرية إلى ما حول العين اليسرى، وتغير في شكل عظمة قاع الجمجمة.