"إغاثي الملك سلمان" يوزِّع 3.020 سلة غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا في نواكشوط

كما وزَّع المركز أمس الأول 49 طنًّا و840 كيلوجرامًا من السلال الغذائية في محلية عطبرة بولاية نهر النيل في جمهورية السودان، استفاد منها 9.410 أفراد من الفئات النازحة، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان لعام 2023م.