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"إغاثي الملك سلمان" يوزِّع 3.020 سلة غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا في نواكشوط

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزِّع أكثرَ من 49 طنًّا في محلية عطبرة بولاية نهر النيل في السودان
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزِّع أكثرَ من 49 طنًّا في محلية عطبرة بولاية نهر النيل في السودان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية في جمهورية موريتانيا؛ إذ وزع أمس 3.020 سلة غذائية في العاصمة نواكشوط، استفاد منها 18.120 فردًا من الفئات الأكثر احتياجًا.

يأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها السعودية عبر ذراعها الإنسانية (مركز الملك سلمان للإغاثة) في جمهورية موريتانيا تحقيقًا للأمن الغذائي، وللتخفيف من معاناة المحتاجين هناك.

كما وزَّع المركز أمس الأول 49 طنًّا و840 كيلوجرامًا من السلال الغذائية في محلية عطبرة بولاية نهر النيل في جمهورية السودان، استفاد منها 9.410 أفراد من الفئات النازحة، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان لعام 2023م.

يأتي ذلك ضمن المساعدات الإنسانية التي تقدمها السعودية عبر ذراعها الإنسانية (مركز الملك سلمان للإغاثة) في جمهورية السودان الشقيقة؛ للتخفيف من معاناة المحتاجين هناك.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
إغاثي الملك سلمان

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