"الرياح الهابطة" تداهم الأجواء فجأة.. ظاهرة خطرة يكشفها "الأرصاد" ويحذر من تأثيراتها المباشرة

أوضح المركز الوطني للأرصاد آلية تشكُّل الرياح الهابطة، التي تُعدّ من الظواهر الجوية المرتبطة باختلاف خصائص الكتل الهوائية، مشيرًا إلى أنها تنتج عند اندفاع الرياح الجافة باتجاه الرياح الرطبة أو العكس، ما يؤدي إلى تبريد قوي بسبب تبخر بخار الماء.
وبيّن المركز أن هذه العملية تُسهم في تكوُّن تيارات هوائية هابطة نحو سطح الأرض، ناتجة عن تباين حجم وكثافة الهواء البارد والساخن، ما يؤدي إلى نشاط ملحوظ في حركة الرياح قد يصاحبها تغيّرات مفاجئة في الطقس.
وتُعد الرياح الهابطة من العوامل المؤثرة في حالات الغبار والعواصف المحلية، وتظهر بشكل ملحوظ في المناطق المكشوفة، أو خلال المواسم الانتقالية التي تتسم بعدم استقرار الكتل الهوائية.