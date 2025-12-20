"الرياح الهابطة" تداهم الأجواء فجأة.. ظاهرة خطرة يكشفها "الأرصاد" ويحذر من تأثيراتها المباشرة

أوضح المركز الوطني للأرصاد آلية تشكُّل الرياح الهابطة، التي تُعدّ من الظواهر الجوية المرتبطة باختلاف خصائص الكتل الهوائية، مشيرًا إلى أنها تنتج عند اندفاع الرياح الجافة باتجاه الرياح الرطبة أو العكس، ما يؤدي إلى تبريد قوي بسبب تبخر بخار الماء.