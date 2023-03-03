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وزير الخارجية يستعرض مع نظيره البرازيلي العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها
التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية ماورو فييرا؛ وذلك على هامش منتدى حوار رايسينا في جمهورية الهند.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات السعودية ـ البرازيلية، وسُبل تعزيزها وتطويرها في عديدٍ من مجالات التعاون، إضافة إلى مناقشة أهمية تكثيف العمل الثنائي والمتعدّد الأطراف بما يخدم المصالح المشتركة.
كما تبادل الجانبان وجهات النظر حيال مُجمل القضايا الإقليمية والدولية، إضافة إلى بحث سُبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي في ضوء رؤية السعودية 2030.
حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند صالح بن عيد الحصيني؛ ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.