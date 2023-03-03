وزير الخارجية يستعرض مع نظيره البرازيلي العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات السعودية ـ البرازيلية، وسُبل تعزيزها وتطويرها في عديدٍ من مجالات التعاون، إضافة إلى مناقشة أهمية تكثيف العمل الثنائي والمتعدّد الأطراف بما يخدم المصالح المشتركة.