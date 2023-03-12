كيف تصل للطبيب في أسرع وقت؟.. "الصحة" تجيب بخدمة "العيادات عن بُعد"

وأكّدت الوزارة أن الخدمة تتميّز بأنها تسهم في تقليل الجهد والوقت، للحصول على خدمة الرعاية الصحية، وتسهيل الالتزام بالمواعيد، مشيرة إلى أنه يمكن الحصول على الخدمة الصحية، من خلال دخول المستفيد إلى تطبيق "صحتي" في حال توافرت الخدمة في مركز الرعاية الصحية الأولية، ومن ثم القيام بحجز موعد "عن بُعد"، وحينها تصل رسالة نصية إلى الهاتف الجوّال للمستفيد تشمل تفاصيل الموعد، ورابط الموعد "عن بُعد"، حيث تتوافر الخدمة عن بُعد في عددٍ من العيادات، ومنها: عيادات طب الأسرة، مكافحة التدخين، ومتابعة الحوامل.