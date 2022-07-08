"السلمان" لـ"سبق": "العيسى" قدّم رسائل مهمة وواضحة خلال خطبة عرفة

وأضاف: هذا ما ثبت لدى الجميع في خطبة هذا اليوم التي قدمها عن الوحدانية وإثباتها والرسالة بأكمل معانيها بما جاء به سيد الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام، وكذلك دعوة نفسه والحجيج إلى طلب العفو والمغفرة في هذا اليوم وتراص الصفوف بين أبناء العالم الإسلامي، ليختم خطبته بالدعاء بالتسديد لمن تكفل برعاية ضيوف الرحمن واستقبالهم من شتى بقاع الأرض وصرف الطاقات والخدمات التي تدخل البهجة عليهم، فخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين هما من يبذلان كل الجهد لرعاية الحجيج حتى لا يقع أي تقصير بحق حجاج بيت الله الحرام، لذا ندعو لخطيب يوم عرفة الشيخ محمد العيسى بالتوفيق والسداد وله الأهلية وحسن الاختيار.