"الموارد البشرية" تتوج بجائزة التميز العالمية للمشاريع لعام 2022

توجت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بجائزة التميز العالمية للمشاريع لعام 2022، عن فئة المشاريع التقنية، حيث حصدت منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجائزة بتقييم محكمين دوليين ومحليين، وذلك ضمن فعاليات قمة مكاتب إدارة المشاريع، والمنعقدة في الرياض، التي ينظمها معهد إدارة المشاريع بالمملكة، تحت رعاية نائب وزير النقل المهندس بدر الدلامي، بحضور عدد من ممثلي الجهات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص.
وشاركت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الفعاليات المقامة عبر جلسة حوارية تحت عنوان "نظرة مستقبلية حول مكاتب إدارة المشاريع في المشاريع الضخمة"، حيث تحدث فيها وكيل الإستراتيجية وتحقيق الرؤية بالوزارة راشد الجلاجل، كما قدم المدير العام لمكتب إدارة المشاريع المؤسسي هشام البابطين عرضًا حول رحلة الوزارة التحولية لتنفيذ الاستراتيجية.
يشار إلى أن معهد PMI-KSU هو جهة غير ربحية ترتبط بـ PMI المؤسسة الدولية التي تعمل على تطوير المجال المهني لإدارة المشاريع، حيث تقوم بذلك من خلال وضع المعايير والتعليم والتطوير المعتمد، وإجراء البحوث والمؤتمرات المهنية.
ويحظى معهد إدارة المشاريع (PMI) بريادة عالمية في جانبي إدارة المشاريع والتطوير المهني.
يأتي هذا التتويج نتيجة لسعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باستمرار إلى تطوير عملياتها كافة، ومواءمة أعمالها وفق أفضل الممارسات العالمية والمعتمدة.