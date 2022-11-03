"الموارد البشرية" تتوج بجائزة التميز العالمية للمشاريع لعام 2022

توجت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بجائزة التميز العالمية للمشاريع لعام 2022، عن فئة المشاريع التقنية، حيث حصدت منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجائزة بتقييم محكمين دوليين ومحليين، وذلك ضمن فعاليات قمة مكاتب إدارة المشاريع، والمنعقدة في الرياض، التي ينظمها معهد إدارة المشاريع بالمملكة، تحت رعاية نائب وزير النقل المهندس بدر الدلامي، بحضور عدد من ممثلي الجهات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص.