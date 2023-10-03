عروض وفعاليات وشهادات.. "الترفيه" تكشف حصاد التراخيص المُصْدَرة في 30 يوماً

وتفصيلاً، قالت الهيئة العامة للترفيه، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أنه خلال شهر سبتمبر تم إصدار 265 تصريح إقامة عرض ترفيهي، و254 تصريح تنظيم فعالية ترفيهية، و187 تصريحًا لعروض حية في المطاعم والمقاهي، و26 شهادة اعتماد تنظيم وإدارة الحشود.