تطوير أنظمة وتشريعات "الإسكان" تلبي احتياجات المواطنين وتجذب المستثمرين

وحقق برنامج الإسكان نجاحات ملموسة خلال المرحلة السابقة، كان أبرزها تسهيل إجراءات التملك باستحقاق فوري للحصول على القرض العقاري المدعوم عوضًا عن فترات الانتظار التي كانت تصل إلى 15 سنة في السابق، ونمو القروض العقارية السكنية الجديدة حيث كانت قبل إطلاق البرنامج تقدر بنحو 2.000 عقد تمويلي في الشهر إلى استفادة 30 ألف أسرة شهريًا من القروض العقارية الجديدة.