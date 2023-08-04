عسير.. وكيل وزارة الداخلية "الفالح" يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق

رأس وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبد الرحمن الفالح، اجتماع وكلاء إمارات المناطق، الذي عقد بمدينة أبها بمنطقة عسير، ضمن جدول أعمال الملتقى السنوي الثالث للمبادرات والتجارب التنموية الذي استضافته إمارة عسير خلال الفترة 15-16 من الشهر الجاري.
وفي التفاصيل، نقل وكيل وزارة الداخلية، للمشاركين، تحيّات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، مؤكدًا حرصه على أن تُحقق هذه الاجتماعات الغاية المرجوة منها.
وتم استعراض ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع أصحاب السمو أمراء المناطق السنوي الذي سينعقد برئاسة وزير الداخلية.