عسير.. وكيل وزارة الداخلية "الفالح" يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق

وفي التفاصيل، نقل وكيل وزارة الداخلية، للمشاركين، تحيّات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، مؤكدًا حرصه على أن تُحقق هذه الاجتماعات الغاية المرجوة منها.