"ريف": دعم قطاع الفواكه بالمناطق الريفية رفع الإنتاج لـ90 ألف طن هذا العام

وأضاف: قطاع الفواكه حقق هذا العام، تقدمًا كبيرًا في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، بنسبة بلغت 22%؛ حيث قفز إجمالي كميات الإنتاج هذا العام إلى (90) ألف طن سنويًّا؛ بينما بلغ الإنتاج في العام الماضي (67) ألف طن سنويًّا، والبرنامج يستهدف الوصول إلى (305) آلاف طن سنويًّا بحلول عام 2026م.