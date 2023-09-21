"الثقافة" تختتم معرض "بين ثقافتين".. بعد إقبال استثنائي طوال 13 يومًا

وتناول المعرض الروابط بين الثقافة السعودية والثقافة اليمنية من جوانب الفنون، والآداب، والعمارة، والطبيعة، والتاريخ، إلى جانب مجالَي الأزياء والأطعمة التراثية، مصطحبًا من خلاله الزائر في تجربةٍ متكاملة تُجسد له ثقافة البلدين الشقيقين في إطارٍ بصري وسمعي يحفظ لها مكانة راسخة في الذاكرة، وضمّ بين جنباته عددًا من الأعمال الفنية المميزة لفنانين من المملكة واليمن، إلى جانب بعض أشهر الآثار التي تعود للحضارات القديمة التي مرت على أراضي البلدين.