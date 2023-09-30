الملحقية الثقافية السعودية بالنمسا تحتفل بذكرى اليوم الوطني 93

وأوضح أهمية هذا اليوم الكبيرة لشعب المملكة العربية السعودية، حيث نحتفل فيه بكل فخر ببداية رحلة نحو التنمية والتقدم والازدهار، والتي بدأها موحد البلاد الملك عبدالعزيز -رحمه ﷲ- فقد شهدت المملكة منذ ذلك الحين قفزات عظيمة في شتى المجالات، مع اعتزازها بموروثها الشعبي والتاريخي، واستشرافها للمستقبل المشرق.