من مكة: مشهد تغمره السكينة والطمأنينة.. حاج يُطعم القطط فوق قمة جبل النور

في أجواء يعمها الأمان والاطمئنان في العاصمة المقدسة، كانت هذه اللقطة لحاج اجتمعت القطط الشاردة حوله في سلام وأمان، وذلك في مشهد يبعث على السكينة والطمأنينة.
وهذه الصورة التي وثقتها وكالة "رويترز" تُظهر أحد الحجاج أثناء اعتلائه قمة جبل النور من أجل زيارة غار حراء، وقد انهمك في إطعام القطط الشاردة في لقطة تغمرها الرحمة، محققًا مقصدًا من مقاصد الشريعة الإسلامية بإظهار الرحمة للحيوانات.
ويحرص عدد كبير من الحجاج خلال رحلة الحج المباركة على زيارة المعالم الإسلامية، ومن بينها غار حراء، حيث تلقى النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- الوحي من الله -عز وجل-، وأنزلت عليه أول آيات القرآن الكريم.