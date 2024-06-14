من مكة: مشهد تغمره السكينة والطمأنينة.. حاج يُطعم القطط فوق قمة جبل النور

وهذه الصورة التي وثقتها وكالة "رويترز" تُظهر أحد الحجاج أثناء اعتلائه قمة جبل النور من أجل زيارة غار حراء، وقد انهمك في إطعام القطط الشاردة في لقطة تغمرها الرحمة، محققًا مقصدًا من مقاصد الشريعة الإسلامية بإظهار الرحمة للحيوانات.