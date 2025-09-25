"مجموعة إيلاف" تحتفل باليوم الوطني في أجواءٍ من الانتماء والأصالة والتقاليد السعودية

احتفلت "مجموعة إيلاف"، الرائدة في قطاع الضيافة والسياحة، باليوم الوطني الـ95 للمملكة، بحضور قيادات المجموعة ومنسوبيها؛ الذين عبّروا عن اعتزازهم بهذه المناسبة الوطنية، مستذكرين مسيرة التوحيد التي أرسى دعائمها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود -طيب الله ثراه- وما تحقق للوطن في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-.
وأعدّت فنادق مجموعة إيلاف في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، احتفالًا مميزًا بهذه المناسبة، حيث تلوّن مبنى "مجموعة إيلاف" باللون الأخضر، وتزينت اللوحات الفنية برسائل وطنية مؤثرة، تضمنت هذه اللوحات سبب الاحتفال باليوم الوطني، بالإضافة إلى كلمات خالدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- لتشكِّل جميعها لوحةً حيّةً من الفخر والانتماء للوطن.
وفي أجواءٍ مليئة بالبهجة والأصالة، احتفل الحاضرون باليوم الوطني السعودي بارتداء الأوشحة التي تحمل العلم السعودي، واستقبالهم بالقهوة السعودية والأغاني الوطنية والهدايا التذكارية. كما شهد الاحتفال فقرات تراثية وثقافية تعكس الهوية السعودية وروح الانتماء، إضافةً إلى أنشطة تفاعلية وألعاب جماعية وصور تذكارية. ولم يكتمل الاحتفال إلا بمشاركة الجميع في العرضة السعودية ابتهاجًا بهذه المناسبة العزيزة على قلوب السعوديين، واختتم الاحتفال بوجبة غداء تقليدية سعودية، مع إبراز القيم الأصيلة في الضيافة السعودية؛ التي تميّز نهج "مجموعة إيلاف" في جميع فعالياتها، وتجسِّد شعار اليوم الوطني هذا العام "عزّنا بطبعنا".
وتُعدُّ مجموعة إيلاف من الشركات الرائدة في قطاع الضيافة على مستوى المنطقة، حيث تم تأسيسها قبل أكثر من 40 عامًا، وتتميز بإدارة وتشغيل فنادق في مواقع استراتيجية داخل المملكة؛ تشمل الرياض، جدة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة، حيث تقدَّم من خلالها خدماتٍ تلبي احتياجات الحجاج والمعتمرين، كما تحظى بمكانة دولية مرموقة بفضل اعتمادها على معايير الكفاءة والجودة، وارتكازها على كوادر وطنية مدربة وفق أرقى المستويات المهنية.