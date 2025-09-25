"مجموعة إيلاف" تحتفل باليوم الوطني في أجواءٍ من الانتماء والأصالة والتقاليد السعودية

وفي أجواءٍ مليئة بالبهجة والأصالة، احتفل الحاضرون باليوم الوطني السعودي بارتداء الأوشحة التي تحمل العلم السعودي، واستقبالهم بالقهوة السعودية والأغاني الوطنية والهدايا التذكارية. كما شهد الاحتفال فقرات تراثية وثقافية تعكس الهوية السعودية وروح الانتماء، إضافةً إلى أنشطة تفاعلية وألعاب جماعية وصور تذكارية. ولم يكتمل الاحتفال إلا بمشاركة الجميع في العرضة السعودية ابتهاجًا بهذه المناسبة العزيزة على قلوب السعوديين، واختتم الاحتفال بوجبة غداء تقليدية سعودية، مع إبراز القيم الأصيلة في الضيافة السعودية؛ التي تميّز نهج "مجموعة إيلاف" في جميع فعالياتها، وتجسِّد شعار اليوم الوطني هذا العام "عزّنا بطبعنا".