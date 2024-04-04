تجاوب الربع الأول.. "الالتزام البيئي" يستقبل أكثر من 17 ألف بلاغ واستفسار بيئي

يأتي هذا، فيما وصل للرقم 988 بلاغات تركزت حول انبعاثات للأدخنة ناتجة عن منشآت أو حرائق، وشكلت هذه الشكاوى نحو ‏‏44% من البلاغات الواردة، وفي السياق ذاته انخفضت نسب بلاغات التلوث بالزيوت والردم والتجريف، أو الصرف ‏الصحي والتلوث الكيمائي، وتراوحت نسب المبلغين عن هذه الأنواع من التجاوزات البيئية بين 12 و21% من عدد ‏المكالمات الواردة.‏