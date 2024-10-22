سمو ولي العهد يستقبل ملك الأردن ويبحثان تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي بقصر اليمامة، اليوم، الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
ورحب سمو ولي العهد بملك الأردن في بلده الثاني المملكة، فيما عبر ملك الأردن عن الشكر على الحفاوة وحسن الاستقبال التي حظي بها ومرافقيه.
ونقل سمو ولي العهد، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود له، فيما حمله هو تحياته لخادم الحرمين الشريفين.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وفرص تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية، وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، خاصة مناقشة الملفات المتعلقة بأمن واستقرار المنطقة، بما فيها الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان وخفض التصعيد في المنطقة.
وشدد سمو ولي العهد وملك الأردن، على الوقوف الكامل إلى جانب الأشقاء في فلسطين ولبنان، ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناتهم.
وحضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية (الوزير المرافق)، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، رئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري.
فيما حضر من الجانب الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وزير الخارجية أيمن الصفدي، مدير مكتب الملك المهندس علاء البطاينة، ومدير مكتب سمو ولي عهد الأردن الدكتور زيد بقاعين، وسفير الأردن لدى المملكة هيثم أبوالفول.