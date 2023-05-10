"رغبة عابرة تدفع ثمنها مدى الحياة".. "قلبي" تتفاعل مع الحملة الأمنية لمكافحة المخدّرات

وتابع: أن "استخدام المخدرات قد أثبت طبيًّا وبشكل قاطع أنه يؤدي إلى أمراض القلب والشرايين في عدة صور؛ منها: تضيق وتصلب الشرايين التاجية للقلب، وانسداد الشرايين المغذية، وكذلك يؤدّي استخدام المخدرات إلى ضعف عضلة القلب وتمددها إلى الحدّ الذي يحتاج فيه المريض لزراعة قلب آخر، وهذا ليس خيالًا علميًّا أو تصورًا بعيدًا، للأسف هذه حقائق مشاهدة لدينا؛ فبسبب نزوة أو ضعف إرادة، ينتهي به الحال لحاجته لزراعة قلب آخر والعيش بقية حياته على الأدوية المثبطة للمناعة، وأدوية القلب الأخرى".