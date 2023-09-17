بدء سريان العمل بنظام "حماية البيانات الشخصية".. تعرّف على أبرز مواده

وحول مواد النظام وأبرز معالمها، أشار "الفياض" أن المادة الأولى من النظام قد تناولت تعاريف الألفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام، أما المادة الثانية فقد تناولت نطاق تطبيق هذا النظام وهي "أي عملية معالجة لبيانات شخصية تتعلق بالأفراد تتم في المملكة بأي وسيلة كانت"، والمادة (الثالثة) تضمنت عدم الإخلال بأي حكم يمنح حقاً لصاحب البيانات الشخصية أو يقرر حماية أفضل لها، ينص عليه نظام آخر أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفاً فيها، وأما المادة (الرابعة) فقد وضعت لصاحب البيانات الشخصية عددًا من الحقوق لا يجوز التعدي عليها، وأما المادة (الخامسة) فقد جاءت لتقرر عدم جواز معالجة البيانات الشخصية أو تغيير الغرض من معالجتها إلا بعد الموافقة الصريحة من صاحبها.