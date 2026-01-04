مشهدٌ فلكي لافت .. اقتران القمر والمشتري ورأسي التوأم في سماء الحدود الشمالية

وأوضح عضو نادي الفلك والفضاء عدنان خليفة، أن هذا الاقتران يُعد من الظواهر الفلكية التي تُشاهد دوريًا، إلا أن وضوحه هذه المرة كان مميزًا بفضل صفاء الأجواء وانخفاض مستوى التلوث الضوئي في المنطقة، مما أتاح فرصة مثالية للرصد بالعين المجردة، وكذلك باستخدام المناظير الفلكية.